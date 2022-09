Napoli, Spalletti: 'In campo voglio uomini prima che giocatori. Pioli è bravo' (Di sabato 17 settembre 2022) Carico. Emotivo. Il solito Luciano Spalletti in conferenza stampa, che presenta il big match di domenica sera tra Milan e Napoli. L'allenatore azzurro parla così degli avversari: "Sono la squadra ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 settembre 2022) Carico. Emotivo. Il solito Lucianoin conferenza stampa, che presenta il big match di domenica sera tra Milan e. L'allenatore azzurro parla così degli avversari: "Sono la squadra ...

DiMarzio : .@sscnapoli: le probabili scelte di #Spalletti per la sfida contro il @acmilan #SerieA - sscnapoli : ?? #Spalletti “Sentire addosso l’entusiasmo dei nostri tifosi è importante per una squadra giovane come la nostra. L… - anperillo : Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripa… - sportface2016 : #MilanNapoli, #Spalletti: “Noi e i rossoneri simili, vincerà chi sfrutterà meglio gli spazi in velocità” - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanNapoli, #Spalletti: 'Ecco cosa dovremo fare per segnare dei gol' - @sscnapoli #SSCN #SSCNapoli #Napoli https://t.… -