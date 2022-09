(Di sabato 17 settembre 2022) "Non ho maiquella storica" . A parlare in esclusiva al Daily Mail è Lothar, ex calciatore dell' Inter eGermania , ora ambasciatore per i Mondiali in Qatar. La ...

mrandroid02 : Matthaus ammette: “Mai voluto vendere la maglia di Maradona della finale di Messico 86” - sportli26181512 : Matthaus ammette: “Mai voluto vendere la maglia di Maradona della finale di Messico 86”: L'ex giocatore tedesco con… - CorSport : #Matthaus ammette: “Mai voluto vendere la maglia di #Maradona della finale di #Messico86”??… -

Corriere dello Sport

"Non ho mai voluto vendere quella storica maglia" . A parlare in esclusiva al Daily Mail è Lothar, ex calciatore dell' Inter e della Germania , ora ambasciatore per i Mondiali in Qatar. La maglia in questione è quella di Diego Maradona , che i due si scambiarono nella finale del ...'Essere in una delle squadre più grandi d'Europa è un grande orgoglio 'l'esterno tedesco, ... Una storia fatta di grandi nomi, daa Klinsmann, Brehme e Rummenigge: 'Ci sono stati ... Matthaus ammette: “Mai voluto vendere la maglia di Maradona della finale di Messico 86” L'ex giocatore tedesco confida: “Ho ricevuto anche offerte di otto milioni di euro per quella storica casacca, ma ho sempre detto di no” ...