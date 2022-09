Lo Spezia vince il derby ligure, 2-1 in rimonta alla Samp (Di sabato 17 settembre 2022) LA Spezia (ITALPRESS) – Lo Spezia ribalta la Sampdoria e si presenta nel migliore dei modi alla prima sosta del campionato. Secondo successo per gli aquilotti che volano a 8 punti in classifica, ben 6 in più dei blucerchiati, ancora senza vittorie: la apre Sabiri, poi l’autogol di Murillo e la rete del definitivo 2-1 di Nzola. E’ fin da subito una gara fisica, ricca di contrasti e con episodi tesi. Si parte a ritmi alti e bisogna aspettare solo 11 giri d’orologio per il primo sigillo che apre la contesa. A inventarsi l’eurogol è Sabiri: l’ex Ascoli punisce il club spezzino dai 30 metri, con una traiettoria pressochè imprendibile a battere Dragowski. La gioia degli ospiti dura a malapena un minuto. Al 12?, lo Spezia avanza sulla destra con Holm, cross in mezzo e deviazione sfortunata di Murillo che ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) LA(ITALPRESS) – Loribalta ladoria e si presenta nel migliore dei modiprima sosta del campionato. Secondo successo per gli aquilotti che volano a 8 punti in classifica, ben 6 in più dei blucerchiati, ancora senza vittorie: la apre Sabiri, poi l’autogol di Murillo e la rete del definitivo 2-1 di Nzola. E’ fin da subito una gara fisica, ricca di contrasti e con episodi tesi. Si parte a ritmi alti e bisogna aspettare solo 11 giri d’orologio per il primo sigillo che apre la contesa. A inventarsi l’eurogol è Sabiri: l’ex Ascoli punisce il club spezzino dai 30 metri, con una traiettoria pressochè imprendibile a battere Dragowski. La gioia degli ospiti dura a malapena un minuto. Al 12?, loavanza sulla destra con Holm, cross in mezzo e deviazione sfortunata di Murillo che ...

