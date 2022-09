LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Raffaeli terza e Baldassarri quarta dopo la prima rotazione! (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 In attesa del suo punteggio tocca a Stiliana Nikolova, la padrona di casa si esibirà alle clavette. 16:59 Nuova perdita per la tedesca e recupero difficoltoso a seguire, le medaglie si allontanano. 16:58 La seconda rotazione comincia con Margarita Kolosov alla palla. 16:56 Questa la top5 dopo la prima rotazione: 1.Darja Varfolomeev (32.850) 2. Stiliana Nikolova (32.600) 3.Sofia Raffaeli (32.250) 4.Milena Baldassarri (31.800) 5.Viktoria Onopriienko (31.100) 16:55 Alba Bautista con 28.100 al cerchio si chiama fuori dalla lotta per le medaglie. 16:53 Ekaterina Vedeneeva si ferma a 29.750 al nastro, miglior punteggio di giornata a questo attrezzo. 16:51 Tocca ad Alba Bautista, che si esibirà al cerchio. 16:50 OTTIMO PUNTEGGIO PER SOFIA ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:00 In attesa del suo punteggio tocca a Stiliana Nikolova, la padrona di casa si esibirà alle clavette. 16:59 Nuova perdita per la tedesca e recupero difficoltoso a seguire, le medaglie si allontanano. 16:58 La seconda rotazione comincia con Margarita Kolosov alla palla. 16:56 Questa la top5larotazione: 1.Darja Varfolomeev (32.850) 2. Stiliana Nikolova (32.600) 3.Sofia(32.250) 4.Milena(31.800) 5.Viktoria Onopriienko (31.100) 16:55 Alba Bautista con 28.100 al cerchio si chiama fuori dalla lotta per le medaglie. 16:53 Ekaterina Vedeneeva si ferma a 29.750 al nastro, miglior punteggio di giornata a questo attrezzo. 16:51 Tocca ad Alba Bautista, che si esibirà al cerchio. 16:50 OTTIMO PUNTEGGIO PER SOFIA ...

