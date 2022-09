Juve, Allegri: «Bisogna avere grande rispetto del Monza» (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista della partita della Juventus contro il Monza (inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Monza. Di seguito le sue parole. QUALE REAZIONE VUOLE VEDERE – «Più che reazione Bisogna avere grande rispetto del Monza. In casa ha sempre fatto grandi partite, ha buone individualità. Dobbiamo mettere attenzione nelle situazioni deficitarie: abbiamo preso gol in situazioni evitabili con più attenzione. Su qualche contropiede, su qualche lettura. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare». CONTINUA A LEGGERE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole di Massimilianoin conferenza stampa in vista della partita dellantus contro il(inviato all’Allianz Stadium) – Massimilianoha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il. Di seguito le sue parole. QUALE REAZIONE VUOLE VEDERE – «Più che reazionedel. In casa ha sempre fatto grandi partite, ha buone individualità. Dobbiamo mettere attenzione nelle situazioni deficitarie: abbiamo preso gol in situazioni evitabili con più attenzione. Su qualche contropiede, su qualche lettura. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News ...

Gazzetta_it : Juve senza identità né gioco: ecco perché #Allegri va esonerato - Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - Paolo_Bargiggia : La @juventusfc non esonera /per ora/Allegri perché non ha dirigenti, ma solo cartonati in giacca e cravatta: Alleg… - drewscop : Più si va avanti con questa follia più l’intera esperienza da allenatore di Allegri alla Juve sta assumendo i conto… - Arcangelo_88 : Un pregio Allegri ce l'ha,parla parla senza dire una mazza!Sintesi conferenza stampa pre Monza-Juve: Più ci piangi… -