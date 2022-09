Ilary Blasi fa il trucco permanente alle labbra | un segreto di bellezza

(Di sabato 17 settembre 2022)si concede un trattamento, un belsue già splendide. Mostra tutto sui social, tra le storie di Instagram.sembra non badare al gossip che la circonda, tra le e Totti è solo lei che prosegue la sua vita come sempre con i follower, tra lavoro e voglia di mostrare la sua parte di vita privata. Totti resta in silenzio ma solo sui social perché la sua intervista al Corriere della Sera ha generato davvero di tutto.passa da una serata con la famiglia ad un’altra a teatro, chissà se li legge i pettegolezzi sul suo conto. Gli amici la difendono, parlano di una donna serena e intelligente, lei continua a mostrarlo e ...

GiusCandela : Cristiano Iovino smentisce la relazione con Ilary Blasi. - fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Methamorphose30 : RT @GiusCandela: Cristiano Iovino smentisce la relazione con Ilary Blasi. - lovingkiedis : Ma Ilary Blasi che si fa i ritocchi alle labbra e sceglie come musica Black Beauty di Lana Del Rey -

fa di tutto per dimenticare l'amarezza per la separazione dal Francesco Totti. Nell'ultimo video postato su Instagram, la conduttrice tv si ...Tirato in ballo da diverse settimane come il presunto amante diresponsabile dell a fine del matrimonio della conduttrice con Francesco Totti , Cristiano Iovino ha deciso di lasciare la prima dichiarazione ufficiale affidandosi ad un comunicato che ...Tatuaggio o trucco permanente alle labbra, Ilary Blasi mostra il ritocco fatto questa mattina Ilary Blasi si concede un trattamento alle labbra, un bel trucco permanente alle sue già splendide labbra.La notizia delle possibili conseguenze che avrebbe vissuto Fabrizio Corona dopo certe dichiarazioni risale a nemmeno due giorni fa; egli sembra non ...