Haaland e un goal ogni 52 minuti in Premier League: ecco la proiezione da fantascienza (Di sabato 17 settembre 2022) ecco la proiezione da paura sulle reti in Premier League di Haaland: i dettagli Erling Haaland è già arrivato a 11 goal segnati in Premier League e ha una media da fantascienza: considerando i 574? disputati vuol dire che segna una rete ogni 52 minuti. Se mantenesse questa regolarità, l’ex Borussia Dortmund potrebbe concludere la stagione con 60 gol segnati soltanto in campionato. 59,7 per essere precisi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022)lada paura sulle reti indi: i dettagli Erlingè già arrivato a 11segnati ine ha una media da: considerando i 574? disputati vuol dire che segna una rete52. Se mantenesse questa regolarità, l’ex Borussia Dortmund potrebbe concludere la stagione con 60 gol segnati soltanto in campionato. 59,7 per essere precisi L'articolo proviene da Calcio News 24.

r_robertaa : gli italiani surreali ?? quindi se Haaland segna tutti questi goal è perché in PL non ci sono buoni difensori???????? si… - GoalItalia : Nessuno come Haaland nella storia della Premier League: in goal in tutte le prime quattro trasferte ?? - rudylegh : Gli stessi geni #Juventus che non hanno azzeccato un’operazione di calciomercato negli ultimi tre anni #Haaland ????… - Gianluca270395 : RT @Ale_Mansi: Haaland 6 partite 10 goal all'esordio in PL ahah - loca_acm : @PietroDalmazzo @Footbol030 non ha mai fatto la punta o il finalizzatore prima dei 30 anni, dopo i 30 ha cominciato… -