“Ha già violato il regolamento”. GF Vip, bufera sul nuovo concorrente: la produzione interviene (Di sabato 17 settembre 2022) bufera sul GF Vip 7 e più precisamente sul nuovo concorrente, che dal prossimo 19 settembre entrerà nella Casa più spiata d’Italia. La persona in questione avrebbe già violato il regolamento del reality show. Un gesto del quale la produzione si è accorta immediatamente e non a caso sembra proprio che sia poi corso immediatamente ai ripari, cercando di limitare i danni. Ma la notizia è già uscita fuori e a riportarla è stata la pagina Instagram The Pipol Tv, che ha pubblicato un articolo molto interessante. Al GF Vip 7 il nuovo concorrente potrebbe aver violato il regolamento, anche se non dovrebbero essere presi provvedimenti drastici. Intanto, la neo vippona Pamela Prati prima di rientrare nella Casa più spiata ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022)sul GF Vip 7 e più precisamente sul, che dal prossimo 19 settembre entrerà nella Casa più spiata d’Italia. La persona in questione avrebbe giàildel reality show. Un gesto del quale lasi è accorta immediatamente e non a caso sembra proprio che sia poi corso immediatamente ai ripari, cercando di limitare i danni. Ma la notizia è già uscita fuori e a riportarla è stata la pagina Instagram The Pipol Tv, che ha pubblicato un articolo molto interessante. Al GF Vip 7 ilpotrebbe averil, anche se non dovrebbero essere presi provvedimenti drastici. Intanto, la neo vippona Pamela Prati prima di rientrare nella Casa più spiata ...

