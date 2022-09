Fenomeno Haaland | sta demolendo tutti i record!

(Di sabato 17 settembre 2022) LONDRA - Numeri che parlano da soli. Con quella segnata nel 3 - 0 ai Wolves, sono 11 reti in campionato in 7 partite . Sommando la Champions, sono 14 in 9 partite. I record sembrano cadere ogni ...

LONDRA - Numeri che parlano da soli. Con quella segnata nel 3 - 0 ai Wolves, sono 11 reti in campionato in 7 partite . Sommando la Champions, sono 14 in 9 partite. I record sembrano cadere ogni ...Il nuovodel calcio mondiale, l'attaccante Erlingdel Manchester City, è entrato in questa rosa da sogno per il rotto della cuffia: nonostante il suo fiuto del gol e le sue ... Haaland, dal Biohacking alla dieta a basso contenuto di zuccheri: i segreti di un fenomeno I numeri pazzeschi dell'attaccante del Manchester City: 11 reti in Premier, 14 stagionali, 100 nelle ultime 99 partite giocate ...Erling Haaland, neo acquisto del Manchester City, è stato premiato come miglior giocatore del mese di Agosto della Premier League ...