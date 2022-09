Fabrizio Corona | in arrivo rivelazioni su Totti e Blasi

Venom_1908 : @Sanfra1407 @deliux9 Solitamente in posti in cui posso mettere poster di Fabrizio Corona. - zazoomblog : Fabrizio Corona continua il suo game: le ultime rivelazioni choc su Totti e Ilary - #Fabrizio #Corona #continua… - Quintadose_ : @Venom_1908 Basta con questo Fabrizio Corona -

Insomma l'ennesima smentita, dopo quella di Alessio La Padula , ballerino di Amici , tirato in ballo dacome altro possibile "amante" della Blasi. "Piuttosto che parlare di Totti e ...Ancora lui, ancorache si infila nell' affaire Ilary Blasi - Francesco Totti . L'ex re dei paparazzi torna su Instagram, sul profilo del figlio Carlos dopo la chiusura del suo personale, dove pubblica l'...Ilary Blasi sconvolgente, spunta il retroscena che nessuno si aspettava: lo ha scoperto così. Ecco come è avvenuta l'amara scoperta. E chi lo avrebbe mai dettoContinua il «game» di Fabrizio Corona. Dopo che il suo profilo Instagram ufficiale è stato chiuso in seguito, probabilmente, alle segnalazioni sulle sue ultime ...