Dopo il disastro delle Marche riecco le critiche sterili Appunti per un ambientalismo vero

A leggere i giornali, il rapporto che l'Italia ha con il proprio clima sembra essere basato su una sequenza infinita di eventi stupefacenti. La cronaca meteorologica è una versione...

fanpage : ???? ULTIM'ORA Sei morti e almeno 3 dispersi: è tragico il bilancio della bomba d'acqua che si è abbattuta nella nott… - Agenzia_Ansa : 'È un disastro. Faremo tutto il possibile'. Così il presidente del Consiglio Draghi, a Pianello di Ostra dopo l'ond… - vigilidelfuoco : Furono 343 i colleghi che persero la vita nel tentativo di prestare soccorso dentro le #TwinTowers, dopo l’attentat… - edoludo : RT @Stefani21565813: 'È un disastro. Faremo tutto il possibile'. Così il presidente del Consiglio Draghi, a Pianello di Ostra dopo l'ondata… - DellaPlebe : RT @Stefani21565813: 'È un disastro. Faremo tutto il possibile'. Così il presidente del Consiglio Draghi, a Pianello di Ostra dopo l'ondata… -

Questosi sarebbe potuto mitigare con un adeguato lavoro di prevenzione . In particolare a Senigallia dove il fiume Misa ha esondato di nuovoil 2014: l'innalzamento degli argini a ...Un bilancio devastantel'alluvione causato dal maltempo. Il particolare temporale che ha causato ilnelle Marche: parla l'espertoL'atto di accusa del presidente dei geologi delle Marche Piero Farabollini: "Il Misa doveva essere messo in sicurezza già nel 2009 ma i ...Tornnao nelle strade delle zone alluvionate nelle Marche gli "angeli del fango", come quelli di Firenze nel 1966: tra loro anche giovanissimi ...