Debutto amaro per Alcaraz da n.1: ko con Auger - Aliassime. E la Spagna perde (Di sabato 17 settembre 2022) Nelle altre partite della quarta giornata delle Finals di Davis Cup arrivano i primi verdetti definitivi, con quattro squadre (più l'Italia) già sicure della qualificazione, ma la notizia del giorno è ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 settembre 2022) Nelle altre partite della quarta giornata delle Finals di Davis Cup arrivano i primi verdetti definitivi, con quattro squadre (più l'Italia) già sicure della qualificazione, ma la notizia del giorno è ...

Gazzetta_it : Debutto amaro per #Alcaraz da numero uno: battuto da Auger-Aliassime in tre set - 4liveit : Debutto amaro in Supercoppa per Forlì, Cento domina e vince: - Nazione_Empoli : Un debutto amaro per la Vigor Fucecchiesi travolti in Coppa - PiuValliTV : LEONESSE K.O. AL DEBUTTO IN COPPA Esordio amaro in Coppa Italia per il Brescia Calcio Femminile, scombussolato da… - nicolasavoia : Esordio nel preserale di #Lingo su #La7 con 138.000 1,11% Siamo sulla scia degli ascolti di Padre Brown Debutto am… -