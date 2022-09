Celle San Vito finisce sulla stampa francese Il réportage di una giornalista

(Di sabato 17 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune diSan: “AgoraVox France”, il più seguito network europeo di giornalismo partecipativo, ha dedicato un articolo molto bello adi San(il link all’articolo: https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/voyages/article/-san--la-commune-franco-243841?fbclid=IwAR08NVmfyDFtBfgIU6bXpN7grb8Kpcakjjd e8Bz5oMD8At0 g Nna5e2Ws). Il reportage, in lingua, è stato scritto da Lucia Gangale. Lae blogger italiana racconta la sua visita al paese più piccolo della Puglia avvenuta il 14 settembre 2022. “Les gens ont des manières très charmantes”, si legge nell’articolo, “prenant le meilleur du savoir faire du sud de l’Italie et du style français. Tout le monde est souriant, on me ...

FoggiaToday

CELLE DI SAN VITO – "AgoraVox France", il più seguito network europeo di giornalismo partecipativo, h ...