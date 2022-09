Caressa e Zazzaroni: “Milan-Napoli, ecco come finisce” (Di sabato 17 settembre 2022) Fabio Caressa giornalista di Sky e Ivan Zazzaroni di Corriere dello Sport a Radio Deejay danno i pronostici di Milan-Napoli. Tra le altre partite analizzate anche quelle di Udinese-Inter, Cremonese-Lazio e Monza-Juventus. Il direttore del Corriere dello Sport dice: “Spero che qualcuno faccia uno striscione per salutare Mihajlovic, il mio pronostico di Bologna-Empoli è 1?. Poi prosegue: “Spezia-Sampdoria 2, Torino-Sassuolo X, Udinese-Inter X, Cremonese-Lazio 2 con Milinkovic Savic marcatore“. Arrivano poi i pronostici di Fabio Caressa di Sky che dice: “Bologna-Empoli 1, Spezia-Sampdoria 2 prima o poi Giampaolo dovrà vincere, Torino-Sassuolo 1, Udinese-Inter X i friulani sono molto fisici, Cremonese-Lazio X chissà se il germe sparirà in due giorni, Fiorentina-Verona X, Monza-Juventus 2 , Roma-Atalanta 1, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 settembre 2022) Fabiogiornalista di Sky e Ivandi Corriere dello Sport a Radio Deejay danno i pronostici di. Tra le altre partite analizzate anche quelle di Udinese-Inter, Cremonese-Lazio e Monza-Juventus. Il direttore del Corriere dello Sport dice: “Spero che qualcuno faccia uno striscione per salutare Mihajlovic, il mio pronostico di Bologna-Empoli è 1?. Poi prosegue: “Spezia-Sampdoria 2, Torino-Sassuolo X, Udinese-Inter X, Cremonese-Lazio 2 con Milinkovic Savic marcatore“. Arrivano poi i pronostici di Fabiodi Sky che dice: “Bologna-Empoli 1, Spezia-Sampdoria 2 prima o poi Giampaolo dovrà vincere, Torino-Sassuolo 1, Udinese-Inter X i friulani sono molto fisici, Cremonese-Lazio X chissà se il germe sparirà in due giorni, Fiorentina-Verona X, Monza-Juventus 2 , Roma-Atalanta 1, ...

suasghii : RT @espertheo: Zazzaroni: ''Leao al Milan l'ha portato Leonardo'' Caressa: ''Al momento De Ketelaere, col Milan, non c'entra niente. Meglio… - internewsit : Zazzaroni: «Udinese fisica, l'Inter non vince!». Caressa pronostico uguale - - espertheo : Pronostici Milan-Napoli Zazzaroni: ''Il Milan non batterà il Napoli, doppia chance X2'' Caressa: ''Non finirà in… - espertheo : Zazzaroni: “Alla Juventus non serve Del Piero, servono i giocatori” Caressa: “Il Milan ha svoltato e ritrovato il s… - _seraphic2 : RT @espertheo: Zazzaroni: ''Leao al Milan l'ha portato Leonardo'' Caressa: ''Al momento De Ketelaere, col Milan, non c'entra niente. Meglio… -