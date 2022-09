Cagliari-Bari Calcio serie B (Di sabato 17 settembre 2022) Si gioca con inizio alle 14. Il Bari va a Cagliari per una delle partite più importanti del suo ambizioso campionato di Calcio di serie B, in casa di una pretendente di primo piano per la promozione in serie A. La formazione pugliese, che nel precedente turno ha conquistato una vittoria in trasferta a Cosenza, schiera Cheddira che è fresco di convocazione per la nazionale marocchina ed è uno dei giocatori di maggiore rilievo dell’intero torneo cadetto. L'articolo Cagliari-Bari <small class="subtitle">Calcio serie B</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 17 settembre 2022) Si gioca con inizio alle 14. Ilva aper una delle partite più importanti del suo ambizioso campionato didiB, in casa di una pretendente di primo piano per la promozione inA. La formazione pugliese, che nel precedente turno ha conquistato una vittoria in trasferta a Cosenza, schiera Cheddira che è fresco di convocazione per la nazionale marocchina ed è uno dei giocatori di maggiore rilievo dell’intero torneo cadetto. L'articolo B proviene da Noi Notizie..

tomaz_domingos : RT @AltasKing: Serie B ???? @Italia Cagliari vs Bari???? ML Cagliari um dos Tempos?? Over +2 Cantos Cagliari?? Odd 1.66?? 09:00? @bet365 https… - AltasKing : Serie B ???? @Italia Cagliari vs Bari???? ML Cagliari um dos Tempos?? Over +2 Cantos Cagliari?? Odd 1.66?? 09:00?… - serieApallone : Cagliari-Bari: probabili formazioni e dove vederla: I rossoblu hanno battuto il Benevento pe...... leggi di più su… - GiGiglio99 : RT @realtita14: Il Sudtirol si conferma la pecora nera della Serie B ultimo per PPDA e BDP% se pur 12esimo per xGA. Reggina, Cagliari, Pale… - cherchi_emma : RAGAAA DOMANI VADO ALLO STADIO A VEDERE CAGLIARI-BARI ??? -