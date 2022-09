Bologna-Empoli, le formazioni ufficiali: Arnautovic vs Lammers e Satriano (Di sabato 17 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Bologna-Empoli, gara apripista del sabato della settima giornata di Serie A. Calcio d’inizio allo stadio Renato Dall’Ara alle ore 15:00. I felsinei nello scorso turno hanno trovato il primo successo stagionale sulla Fiorentina, senza Sinisa Mihajlovic in panchina, salendo a quota 6 in graduatoria. Oggi esordirà il nuovo tecnico Thiago Motta, che dovrà portare nuove idee per raggiungere l’ennesima salvezza, dopo averla conseguita con lo Spezia nel 2021/2022. Il tecnico italo-brasiliano rinuncia solamente al difensore centrale Soumaoro, out fino a metà ottobre. A guidare l’attacco l’imprescindibile Arnautovic, capocannoniere del torneo con 6 centri. A suo supporto il tridente composto da Orsolini, Soriano e Barrow. Debutta la difesa a 4 nel 4-2-3-1. Gli azzurri, ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 17 settembre 2022) Riportiamo ledi, gara apripista del sabato della settima giornata di Serie A. Calcio d’inizio allo stadio Renato Dall’Ara alle ore 15:00. I felsinei nello scorso turno hanno trovato il primo successo stagionale sulla Fiorentina, senza Sinisa Mihajlovic in panchina, salendo a quota 6 in graduatoria. Oggi esordirà il nuovo tecnico Thiago Motta, che dovrà portare nuove idee per raggiungere l’ennesima salvezza, dopo averla conseguita con lo Spezia nel 2021/2022. Il tecnico italo-brasiliano rinuncia solamente al difensore centrale Soumaoro, out fino a metà ottobre. A guidare l’attacco l’imprescindibile, capocannoniere del torneo con 6 centri. A suo supporto il tridente composto da Orsolini, Soriano e Barrow. Debutta la difesa a 4 nel 4-2-3-1. Gli azzurri, ...

