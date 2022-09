Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90 stasera su Rai 1 per ballare e cantare con Amadeus | tutti gli ospiti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 17 settembre 2022) E’ ancora tempo di fare musica su Rai 1 e per il sabato sera degli italiani scende in campocon uno spettacolo musicale dall’di Verona ( e questa volta per evitare problemi, tutto è stato registrato il maltempo non fermerà lo show). Va in onda questa sera su Rai 1 “’60 ’70 ’80” che nelle tre serate all’di Verona condotte daha visto 46 artisti, tra italiani e internazionali, susseguirsi sul palco. Prima sfida tra l’altro al sabato sera tra Rai 1 e Canale 5 in questa nuova stagione televisiva, da un lato lo spettacolo di, dall’altro Tu si que vales al debutto oggi con la prima puntata. Su Rai 1 questa sera vedremo una grande festa della musica che ha unito un pubblico di tutte le età e ha fatto ...