Wanna | in arrivo la docuserie sulla famosa televenditrice

Su Netflix arriva Wanna, la docuserie che racconta l'incredibile vicenda di Wanda Marchi, la televenditrice più famosa d'Italia Un'incredibile e famosa storia italiana prende vita su Netflix a partire dal 21 settembre. Wanna racconta la storia della truffa operata da Wanna Marchi, la televenditrice più famosa d'Italia. Scritta da Alessandro Garramone e Davide Bandiera, la serie è diretta da Nicola Prosatore ed è stata prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle Italia. Quattro episodi che raccontano l'incredibile storia della truffa di Wanna Marchi, realizzata con l'ausilio di un incredibile repertorio composto da 22 testimonianze, 60 ore di interviste e immagini e oltre 100 ore di materiale d'archivio.

