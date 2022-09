Ultime Notizie – Elisabetta, conseguenze su economia Regno Unito dopo morte Regina (Di venerdì 16 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta II piomba su un Regno Unito stressato da cambiamenti politici repentini, con l’addio di Johnson e l’arrivo di Truss, e da una crisi economica tra le peggiori fra gli stati più sviluppati. L’arrivo di Carlo III sul trono segna l’inizio di una nuova era per il Paese, caratterizzata soprattutto da incertezza economica. I timori di recessione in Regno Unito sono più che realistici, mentre l’inflazione a doppia cifra, al 10,1% con potenziali rialzi fino al 20% secondo Goldman Sachs, pressa la BoE a nuovi aumenti dei tassi. Secondo un esperto di economia, “nel 2007 il Regno Unito era più ricco degli Stati Uniti. Il suo Pil pro capite era di circa $ 50.000. Ora, 15 anni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) LadellaII piomba su unstressato da cambiamenti politici repentini, con l’addio di Johnson e l’arrivo di Truss, e da una crisi economica tra le peggiori fra gli stati più sviluppati. L’arrivo di Carlo III sul trono segna l’inizio di una nuova era per il Paese, caratterizzata soprattutto da incertezza economica. I timori di recessione insono più che realistici, mentre l’inflazione a doppia cifra, al 10,1% con potenziali rialzi fino al 20% secondo Goldman Sachs, pressa la BoE a nuovi aumenti dei tassi. Secondo un esperto di, “nel 2007 ilera più ricco degli Stati Uniti. Il suo Pil pro capite era di circa $ 50.000. Ora, 15 anni ...

Corriere : L’Ue condanna l’Ungheria di Orban: «Non è più democrazia». Lega e FdI votano contro - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - QdSit : Una forte esplosione si è registrata intorno all’una di notte in via Lentini, nella zona nord di Siracusa. ...… - M_Montigiani : RT @BluDiChina: #DavidRossi, la relazione finale. Il manager MPS “aveva ferite e lividi in faccia prima di precipitare dalla finestra”. Tr… -