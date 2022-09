Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.487 contagi e 4 morti. A Roma 687 casi (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 1.487 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. A Roma, segnalati 687 casi. “oggi nel Lazio, su 2.672 tamponi molecolari e 9.398 tamponi antigenici per un totale di 12.070 tamponi, si registrano 1.487 nuovi casi positivi (-124); sono 4 i decessi (+1), 379 i ricoverati (+1), 24 le terapie intensive (-2) e +1.300 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,3%. I casi a Roma città sono a quota 687”, dice l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i numeri delle Ultime 24 ore. Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 1.487 ida coronavirus nel, 16 settembre 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 4. A, segnalati 687. “nel, su 2.672 tamponi molecolari e 9.398 tamponi antigenici per un totale di 12.070 tamponi, si registrano 1.487 nuovipositivi (-124); sono 4 i decessi (+1), 379 i ricoverati (+1), 24 le terapie intensive (-2) e +1.300 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,3%. Icittà sono a quota 687”, dice l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl ...

