TS – stadio bollente con il Sassuolo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 16 settembre 2022) 2022-09-16 10:59:30 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: TORINO – Per più tempo, durante gli ultimi due giorni che portarono al fischio d’inizio di Toro-Lecce, primo lunedì di settembre, orario serale, le vendite dei biglietti viaggiarono alla media boom, per il club granata, di 300 biglietti comprati all’ora. E per diverse ore andò avanti così, attraverso la vendita telematica dei tagliandi. Un decollo in gran parte inaspettato, sin impetuoso, potente e prepotente. Come se diverse migliaia di tifosi granata si fossero messi tutti d’accordo per cominciare ad acquistare i biglietti solo dal sabato in poi, con un crescendo in special modo nella giornata di domenica. Risultato? Intervallo della partita, conteggio terminato, solo da ufficializzare: 19.087 spettatori presenti, di cui 5.667 abbonati. Quasi 20 mila, insomma. E davanti ai granata ...