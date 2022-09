Situazione aborto in Italia e prospettiva (Di venerdì 16 settembre 2022) L’aborto in Italia è un diritto garantito dalla Legge 194 del 1978, per la quale la donna può liberamente decidere di interrompere la gravidanza, entro la 12 settimana di gestazione, per motivi di salute, economici, psicologici, familiari e sociali. Motivi, quindi, legati alla volontà e alla scelta della persona e che riguardano lei e nessun altro. Ma vediamo come, a 44 anni dalla sua emanazione, questa legge venga di fatto applicata. aborto – Photo Credits TPIaborto: è veramente garantito? Partendo con l’analizzare il tasso di obiezione di coscienza, notiamo come nel nostro paese sia piuttosto alto: in 72 ospedali Italiani tra l’80 e il 100% del personale medico si dichiara contro l’aborto, rendendo l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza non immediato e a volte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) L’inè un diritto garantito dalla Legge 194 del 1978, per la quale la donna può liberamente decidere di interrompere la gravidanza, entro la 12 settimana di gestazione, per motivi di salute, economici, psicologici, familiari e sociali. Motivi, quindi, legati alla volontà e alla scelta della persona e che riguardano lei e nessun altro. Ma vediamo come, a 44 anni dalla sua emanazione, questa legge venga di fatto applicata.– Photo Credits TPI: è veramente garantito? Partendo con l’analizzare il tasso di obiezione di coscienza, notiamo come nel nostro paese sia piuttosto alto: in 72 ospedalini tra l’80 e il 100% del personale medico si dichiara contro l’, rendendo l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza non immediato e a volte ...

