Serpenti, vi siete mai chiesti perché sono sottoposti a determinati processi? Chi l’avrebbe mai detto (Di venerdì 16 settembre 2022) Serpenti si rigenerano grazie ad un cambiamento radicale. Lo spettacolo è unico e fa parte della loro natura. Se si incontra un serpente è meglio scappare a gambe levate. Nemmeno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 16 settembre 2022)si rigenerano grazie ad un cambiamento radicale. Lo spettacolo è unico e fa parte della loro natura. Se si incontra un serpente è meglio scappare a gambe levate. Nemmeno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Giancar71370236 : @SkyTG24 Siete una banda di incantatori di serpenti,beceri chiacchieroni, e raccontastorie. Occhio la caxxta e dietro i giornali e la TV. - mansour_elyon : @PaoloGentiloni No!state proteggendo il vostro potere #satanico ed il potere dei #Serpenti.non potrete piu'camminar… - William22080592 : @gspinozz @Controcorrentv @mgmaglie Semmai fate danni voi ad andare a votare in una elezione che più truffa non si… - GBussacchetti : @NinoContaballe vai a cacare in un campo d'ortiche pieno di serpenti velenosi deficiente. non ci fidiamo più… - SudEventiShow : @NinoContaballe ??????Non c’è niente da fidarsi è non farò mai voi siete come i serpenti a sonagli che si aggira la su… -