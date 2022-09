Salernitana in serata no: ko che fa male (Di venerdì 16 settembre 2022) SALERNO – Era il primo snodo importante di questa stagione. Dopo aver dominato in casa della Juventus, la gara con il Lecce avrebbe potuto dare quella spinta in classifica tale per godersi la sosta nel migliore dei modi. Invece, dopo cinque risultati utili consecutivi, la Salernitana di Nicola ha sbagliato completamente la partita cedendo l’intera posta in palio ai salentini. Una sconfitta che brucia ma che magari servirà a riportare tutti con i piedi per terra. Per raggiungere la salvezza serve lottare, avere fame, essere anche più pratici e meno belli. Sicuramente meno leziosi. Nel corso del primo tempo la Salernitana di Nicola ha capito ben poco della partita, sbagliando del tutto anche l’approccio. La squadra granata è apparsa appunto troppo leziosa e sempre alla ricerca della giocata ad effetto invece di cercare la semplicità e la velocità. ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 settembre 2022) SALERNO – Era il primo snodo importante di questa stagione. Dopo aver dominato in casa della Juventus, la gara con il Lecce avrebbe potuto dare quella spinta in classifica tale per godersi la sosta nel migliore dei modi. Invece, dopo cinque risultati utili consecutivi, ladi Nicola ha sbagliato completamente la partita cedendo l’intera posta in palio ai salentini. Una sconfitta che brucia ma che magari servirà a riportare tutti con i piedi per terra. Per raggiungere la salvezza serve lottare, avere fame, essere anche più pratici e meno belli. Sicuramente meno leziosi. Nel corso del primo tempo ladi Nicola ha capito ben poco della partita, sbagliando del tutto anche l’approccio. La squadra granata è apparsa appunto troppo leziosa e sempre alla ricerca della giocata ad effetto invece di cercare la semplicità e la velocità. ...

