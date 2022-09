Rubano il portafogli di un’anziana e prelevano 1.200 euro: arrestati 3 ladri (Di venerdì 16 settembre 2022) Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 3 persone gravemente indiziate del reato di furto. Leggi anche: Ostia, attendono la proprietaria dello stabilimento sotto casa per rapinarla: “Volevano l’incasso” Rubano il portafogli di un’anziana in un bar I tre, un uomo e due donne, tutti di nazionalità peruviana tra i 25 e i 45 anni, hanno rubato il portafogli di un’anziana in un bar di via Duccio di Buoninsegna, poi, con la carta bancomat contenuta all’interno, hanno effettuato un prelievo di 1.200 euro tramite uno sportello ATM di via Baldovinetti, dove sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR. I tre sono stati arrestati. Torna a casa ma non riesce ad entrare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato 3 persone gravemente indiziate del reato di furto. Leggi anche: Ostia, attendono la proprietaria dello stabilimento sotto casa per rapinarla: “Volevano l’incasso”ildiin un bar I tre, un uomo e due donne, tutti di nazionalità peruviana tra i 25 e i 45 anni, hanno rubato ildiin un bar di via Duccio di Buoninsegna, poi, con la carta bancomat contenuta all’interno, hanno effettuato un prelievo di 1.200tramite uno sportello ATM di via Baldovinetti, dove sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR. I tre sono stati. Torna a casa ma non riesce ad entrare ...

