Putin: "Gazprom e la Russia rispettano i contratti. Nella Ue c'è una situazione difficile? Tolgano le sanzioni"

"Gazprom e la Russia hanno sempre adempiuto e intendono adempiere a tutti i loro obblighi nel quadro dei nostri accordi e contratti, non ci sono mai stati e non ci saranno mai violazioni". E' quanto affermato poco fa dal presidente russo, intervenendo nell'ambito del vertice SCO in svolgimento a Samarcanda. Dunque, secondo Putin, sia Gazprom che la Russia hanno continuato a rispettare gli obblighi contrattuali relativi alle forniture di gas, ed intendono continuare a farlo.

Gasdotto, Putin: "Se in Europa c'è una situazione difficile a causa della carenza del gas, l'Ue può revocare le sanzioni"

C'è anche da aggiungere che, da parte sua, Gazprom ha sempre sostenuto che la diminuzione dei flussi è sempre ...

