Nuove date di Roger Waters a Milano nel 2023 | calendario aggiornato e biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 settembre 2022) Alledinelsi aggiungono due appuntamenti. Le tappe italiane del This Is Not A Drill Tour programmate nella città meneghina e a Bologna salgono da 4 a 6, con tutta la gioia dei fan italiani.dinelIl This Is Not A Drill Tour del bassista dei Pink Floyd sarà il “primo tour d’addio” del cantautore e soprattutto porterà in giro per l’Italia il nuovo show esclusivo della voce di The Bar. Ai concerti già annunciati, quindi, si aggiungono due. Di seguito ilcon i nuovi appuntamenti die i prezzi dei ...