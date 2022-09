Napoli, morì dopo aver mangiato sushi: ristoratore e medico di famiglia indagati per omicidio colposo (Di venerdì 16 settembre 2022) Da un lato il cibo scadente e mal conservato. Dall’altro, un intervento medico poco tempestivo. È sulla base di queste motivazioni che la Procura di Napoli ha notificato due avvisi di conclusione delle indagini a un imprenditore cinese e un medico di famiglia al Vomero, nel napoletano. L’accusa formulata dai Pm è di omicidio colposo di Luca Piscopo, morto lo scorso dicembre a soli 15 anni dopo aver mangiato sushi in un ristorante. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nas e coordinate dai pm Federica D’Amodio e Luigi Landolfi, hanno portato a una conclusione piuttosto netta: Luca Piscopo sarebbe stato ucciso da un’infezione di salmonella e da cure superficiali e tardive. La ricostruzione Era il 23 novembre ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Da un lato il cibo scadente e mal conservato. Dall’altro, un interventopoco tempestivo. È sulla base di queste motivazioni che la Procura diha notificato due avvisi di conclusione delle indagini a un imprenditore cinese e undial Vomero, nel napoletano. L’accusa formulata dai Pm è didi Luca Piscopo, morto lo scorso dicembre a soli 15 anniin un ristorante. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nas e coordinate dai pm Federica D’Amodio e Luigi Landolfi, hanno portato a una conclusione piuttosto netta: Luca Piscopo sarebbe stato ucciso da un’infezione di salmonella e da cure superficiali e tardive. La ricostruzione Era il 23 novembre ...

