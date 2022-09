Muore su lavoro a 18 anni, schiacciato da lastra metallo, era in stage scolastico (Di venerdì 16 settembre 2022) Era uno studente di un istituto tecnico di Portogruaro e stava svolgendo uno stage in azienda per acquisire crediti, il 18enne morto oggi in un incidente in fabbrica a San Donà di Piave (Venezia). Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Era uno studente di un istituto tecnico di Portogruaro e stava svolgendo unoin azienda per acquisire crediti, il 18enne morto oggi in un incidente in fabbrica a San Donà di Piave (Venezia). Il ...

TgLa7 : Muore su lavoro a 18 anni, schiacciato da lastra metallo ++ L'incidente in un'azienda a Noventa di Piave, nel veneziano #lavoro - fanpage : Ancora un terribile incidente sul lavoro, ancora una volta è un ragazzo giovanissimo a perdere la vita. Aveva 18 an… - SkyTG24 : Venezia, muore sul lavoro a 18 anni: schiacciato da lastra metallo - fisco24_info : Diciottenne in stage muore sul lavoro: Il ragazzo è morto in un incidente in fabbrica a San Donà di Piave (Venezia)… - eccapecca : Muore su lavoro a 18 anni, era in uno stage scolastico - Veneto - #scuola #lavoro #sicurezza -