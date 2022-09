Miley Cyrus denunciata da un fotografo per aver violato il copyright sui social (Di venerdì 16 settembre 2022) La cantante e attrice Miley Cyrus sta affrontando una causa per violazione del copyright per aver postato su Instagram una foto che la ritraeva e di cui però non possedeva il diritto di utilizzo. Il fotografo Robert Barbera, che ha scattato la foto in questione, ha citato in giudizio Cyrus in un tribunale federale della California per aver utilizzato la foto, già pubblicata su Instagram dal suo autore nel 2021, senza il suo permesso. Secondo Barbera, Cyrus avrebbe tratto profitto dalla pubblicazione della foto che avrebbe aumentato il traffico sul suo account e le entrate generate dalla vendita della sua musica. Barbera ha accusato le celebrità come Cyrus di aver «paralizzato se non distrutto le potenzialità di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 settembre 2022) La cantante e attricesta affrontando una causa per violazione delperpostato su Instagram una foto che la ritraeva e di cui però non possedeva il diritto di utilizzo. IlRobert Barbera, che ha scattato la foto in questione, ha citato in giudizioin un tribunale federale della California perutilizzato la foto, già pubblicata su Instagram dal suo autore nel 2021, senza il suo permesso. Secondo Barbera,avrebbe tratto profitto dalla pubblicazione della foto che avrebbe aumentato il traffico sul suo account e le entrate generate dalla vendita della sua musica. Barbera ha accusato le celebrità comedi«paralizzato se non distrutto le potenzialità di ...

