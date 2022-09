Le immagini dell' alluvione nelle Marche | «All’improvviso un muro d’acqua»

borghi_claudio : Le immagini che arrivano da Senigallia sono preoccupanti. Non sottovalutate il pericolo e spostatevi ai piani alti.… - Agenzia_Ansa : FOTO | Le drammatiche immagini dell'alluvione che ha travolto le Marche e in particolare la provincia di Ancona. Pe… - RaiNews : L'acqua si ritira e sono più evidenti i danni dell'ondata alluvionale che si è abbattuta sulle Marche. Ecco le terr… - ussiaantonio1 : RT @CarloCalenda: Le immagini dell'alluvione nelle Marche sono spaventose. Servono un piano per la gestione del dissesto idrogeologico, inv… - ElenaBaiocco : RT @Radio1Rai: L’#Alluvione che ha colpito le #Marche: un nubifragio che ha seminato terrore e disperazione con un bilancio delle vittime c… -

...assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle... e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva'onore e della reputazione del ...Nello scontro i vetri laterali e quello del gabbiotto'autista, sono andati in frantumi tra la paura dei passeggeri che, 'armati' di smartphone, hanno ripreso la scena.diventate virali ...Appuntamento sabato 17 settembre con Il Paradiso delle signore, che va in onda su Rai 1 per recuperare l'episodio slittato per lo speciale del Tg1 ...Tragedia sfiorata sulla Togliatti, a Roma. Un autista Atac si è addormentato al volante di un bus notturno, con sette passeggeri a bordo. L'uomo al volante del mezzo pubblico ha, come ...