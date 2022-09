Il Papa, i migranti e i tanti paesi vuoti che andrebbero riempiti (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - "Cosa ha perso l'Occidente per dimenticarsi di accogliere, quando invece ha bisogno di gente. Quando si pensa all'inverno demografico che noi abbiamo: c'e' bisogno di gente: sia in Spagna - in Spagna soprattutto - anche in Italia ci sono paesi vuoti, soltanto venti vecchiette lì, e poi niente. Ma perché non fare una politica dell'Occidente dove gli immigrati siano inseriti con il principio che il migrante va accolto, accompagnato, promosso e integrato? Questo è molto importante, integrare, ma invece no, si lasciano vuote le cose". Lo ha detto Papa Francesco, rientrando a Roma dal suo viaggio in Kazakhstan. "È una mancanza nel capire i valori, quando l'Occidente ha vissuto questa esperienza, siamo paesi che hanno migrato. Nel mio Paese - che credo siano 49 milioni in questo momento - abbiamo soltanto una ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - "Cosa ha perso l'Occidente per dimenticarsi di accogliere, quando invece ha bisogno di gente. Quando si pensa all'inverno demografico che noi abbiamo: c'e' bisogno di gente: sia in Spagna - in Spagna soprattutto - anche in Italia ci sono, soltanto venti vecchiette lì, e poi niente. Ma perché non fare una politica dell'Occidente dove gli immigrati siano inseriti con il principio che il migrante va accolto, accompagnato, promosso e integrato? Questo è molto importante, integrare, ma invece no, si lasciano vuote le cose". Lo ha dettoFrancesco, rientrando a Roma dal suo viaggio in Kazakhstan. "È una mancanza nel capire i valori, quando l'Occidente ha vissuto questa esperienza, siamoche hanno migrato. Nel mio Paese - che credo siano 49 milioni in questo momento - abbiamo soltanto una ...

vaticannews_it : Il #Papa a @Confindustria: “Il sistema fiscale non sia corrotto'. Il no allo 'sfruttamento dei #migranti e di negli… - GinoSocci0 : #Salvini a #dirittoerovescio ripete le solite idiozie sui migranti in giro a delinquere, le bollette colpa di Dragh… - noth2loos : RT @francofontana43: Intervista a @NFratoianni “Migranti e pace, bisogna cambiare rotta. Sul lavoro il Papa indica la strada maestra. Serve… - aibilps : Papa Francesco: “Ogni giorno nascituri e bambini, migranti e anziani vengono scartati… Eppure, ogni essere umano è… - mattiamattiaaa : RT @francofontana43: Intervista a @NFratoianni “Migranti e pace, bisogna cambiare rotta. Sul lavoro il Papa indica la strada maestra. Serve… -