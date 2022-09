Il Papa: "Armi all'Ucraina? Dipende" (Di venerdì 16 settembre 2022) Il dialogo con la Russia deve andare avanti anche se è complicato, ma sulle Armi all’Ucraina si può ragionare. Francesco, parlando in aereo con i giornalisti che lo accompagnavano nel viaggio in Kazakhstan, parla della guerra in corso in Europa orientale e per la prima volta non offre grandi sponde alla narrazione che vorrebbe l’occidente e la Nato responsabili in qualche modo dell’attacco deciso da Vladimir Putin. E’ giusto spedire armamenti a Kyiv? Risponde il Papa: “Questa è una decisione politica, che può essere morale, moralmente accettata, se si fa secondo le condizioni di moralità, che sono tante e poi possiamo parlarne. Ma può essere immorale se si fa con l’intenzione di provocare più guerra o di vendere le Armi o di scartare quelle Armi che a me non servono più. La motivazione è quella che in ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 settembre 2022) Il dialogo con la Russia deve andare avanti anche se è complicato, ma sulleall’si può ragionare. Francesco, parlando in aereo con i giornalisti che lo accompagnavano nel viaggio in Kazakhstan, parla della guerra in corso in Europa orientale e per la prima volta non offre grandi sponde alla narrazione che vorrebbe l’occidente e la Nato responsabili in qualche modo dell’attacco deciso da Vladimir Putin. E’ giusto spedire armamenti a Kyiv? Risponde il: “Questa è una decisione politica, che può essere morale, moralmente accettata, se si fa secondo le condizioni di moralità, che sono tante e poi possiamo parlarne. Ma può essere immorale se si fa con l’intenzione di provocare più guerra o di vendere leo di scartare quelleche a me non servono più. La motivazione è quella che in ...

demagistris : Papa Francesco: “La fabbrica delle armi è un commercio assassino”. Noi le mandiamo pure per uccidere, per allontana… - LaStampa : Il Papa sulla Russia: “Il dialogo con l’aggressore puzza, ma si deve fare”. Le armi all’Ucraina? “Difendersi quando… - Nonnadinano : Il Papa dice che la difesa armata è legittima, ma condanna la produzione di armi Quindi????? - corradopiobbico : RT @CathVoicesITA: No, il #Papa non ha detto che è moralmente giusto mandare armi in #Ucraina, come vuol far credere la #comunicazione main… - guerraucrainait : Nato: 'Il contrattacco dell'Ucraina è stato molto efficace' | Von der Leyen: 'Dare carri armati a Kiev' | Papa: 'In… -