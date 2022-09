Forza Italia, quando l’imprenditore ‘impresentabile’ disse: “A mia moglie promisi che non mi avrei più candidato” (Di venerdì 16 settembre 2022) Correva l’anno 2020 e Francesco Silvestro, imprenditore nel settore dei materassi e tuttora imputato di tentata concussione e falso per fatti del 2013, pur appartenendo alla rosa degli ‘impresentabili’, come stabilito dal codice di autoregolamentazione dei partiti e dalla legge Severino, decise di candidarsi a sostegno di Stefano Caldoro per Forza Italia alle elezioni regionali campane. Oggi ci riprova, presentandosi nello stesso partito per il Senato. La pagina Facebook Arzano News ha proposto nei giorni scorsi lo spassoso stralcio di una diretta Zoom risalente al 2020, nel corso della quale, in un Italiano maccheronico infarcito di nonsense di memoria monicelliana, il “re dei materassi” spiega le ragioni della sua candidatura. Tra i passaggi più memorabili, l’incipit dell’intervento di Silvestro: “Io sono uno che difficilmente mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Correva l’anno 2020 e Francesco Silvestro, imprenditore nel settore dei materassi e tuttora imputato di tentata concussione e falso per fatti del 2013, pur appartenendo alla rosa degli ‘impresentabili’, come stabilito dal codice di autoregolamentazione dei partiti e dalla legge Severino, decise di candidarsi a sostegno di Stefano Caldoro peralle elezioni regionali campane. Oggi ci riprova, presentandosi nello stesso partito per il Senato. La pagina Facebook Arzano News ha proposto nei giorni scorsi lo spassoso stralcio di una diretta Zoom risalente al 2020, nel corso della quale, in unno maccheronico infarcito di nonsense di memoria monicelliana, il “re dei materassi” spiega le ragioni della sua candidatura. Tra i passaggi più memorabili, l’incipit dell’intervento di Silvestro: “Io sono uno che difficilmente mi ...

