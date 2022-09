FANTACALCIO – Salernitana-Lecce | clamoroso autogol di Gonzalez su angolo di Candreva

(Di venerdì 16 settembre 2022) E’ uno deglipiù incredibili visti negli ultimi anni quello di Joan, il centrocampista delche riporta sulla parità la sfida con la, e lo fa suo malgrado. Sugli sviluppi di un innocuo calcio d’di, il mediano è tutto solo e non ha da marcare alcun avversario, ma colpisce male il rinvio e riesce a insaccare la sfera nella propria porta, davvero in un modo. La Lega Serie A assegnerà l’, dunque -3 per chi gioca al, nessuna possibilità di bonus per l’esterno dei campani. SportFace.

sportface2016 : #SalernitanaLecce, incredibile autogol di #Gonzalez su calcio d'angolo di #Candreva: è 1-1 all'Arechi - GruppoEsperti : #Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piate… - 11contro11 : #Salernitana-#Lecce, le formazioni ufficiali #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - Fantacalcio : Salernitana-Lecce, le formazioni ufficiali - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? #SalernitanaLecce, le formazioni ufficiali: la scelta su Bonazzoli e Strefezza ? -

...della Serie A se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata alo per ...tibia - Rientro o fine novembre o fine dicembre Zalewski - Problema al flessore - Da valutare......MONZA SQUALIFICATI DIFFIDATI NAPOLI SQUALIFICATI DIFFIDATI ROMA SQUALIFICATI DIFFIDATI... Tieni d'occhio la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata alo ...Ecco tutti gli assist della giornata al fantacalcio in aggiornamento in tempo reale. Queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it, tutte le decisioni sui +1 del turno di campionato in corso.Convocati Italia - il Ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei 29 convocati in vista dei prossimi impegni dell'Italia, sorpresa Provedel ...