Elezioni | Schlein | ' per Letta no governo con Verdi e Si? Programmi sovrapponibili'

(Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Per, in caso di vittoria, non si farà uncon Fratoianni e Bonelli? Lo dovete chiedere a lui. Tra i duela sovrapposizione è quasi totale, credo che alsi possa trovare un compromesso anche su cose non”. A parlare, ospite di Un Giorno da pecora, su Rai Radio1, è Elly, candidata per Pd Italia democratica e progressista, che oggi è intervenuta nella trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Insieme a chi potreste formare un esecutivo? “Con chi condivide il contrasto al precariato, la giustizia sociale e la conversione ecologica”.

... ricordando a tutti come alle elezioni del 25 settembre ' si corre per vincere, non per perdere ... spiega nell'intervista, anche di fronte ad una eventuale candidatura di Elly Schlein, sua vice in ...E ricorda, se mai ce ne fosse il bisogno, che alle elezioni del 25 settembre si corre per vincere. ...che la discussione sulle possibili candidature alla guida del Pd (circola il nome di Elly Schlein, ... Elezioni, Schlein: "Più che andare su Tiktok farei 'toc toc' alla porta delle persone. E basta paternalismo coi giovani" Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Per Letta, in caso di vittoria, non si farà un governo con Fratoianni e Bonelli Lo dovete chiedere a lui. Tra i due programmi la sovrapposizione è quasi totale, credo che ..."