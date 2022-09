Draghi show, gela Calenda e attacca Salvini: “C’è chi parla di nascosto coi russi” (Di venerdì 16 settembre 2022) Come sempre accade durante la conferenza stampa, più che l’oggetto dell’incontro coi giornalisti (in questo caso l’approvazione di decreti economici) a tenere banco è tutto quello che gli ruota attorno. E oggi, dismesso il suo abituale abito istituzionale, Mario Draghi ha messo in scena un vero e proprio show fuori dal suo stile. Ne ha per tutti: per chi vorrebbe rinegoziare il Pnrr, per chi non vede nelle sanzioni un’arma efficace, per chi si oppone al rigassificatore di Piombino (“questione di sicurezza nazionale”), per chi ha fatto terrorismo sulle scuole senza insegnanti, per chi ha sparato la clamorosa bufala di finanziamenti russi ai partiti italiani. La bufala dei finanziamenti russi Come già confermato da Franco Gabrielli al Copasir, infatti, il dossier Usa sui 300 milioni “investiti” da Putin in diversi Stati ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 16 settembre 2022) Come sempre accade durante la conferenza stampa, più che l’oggetto dell’incontro coi giornalisti (in questo caso l’approvazione di decreti economici) a tenere banco è tutto quello che gli ruota attorno. E oggi, dismesso il suo abituale abito istituzionale, Marioha messo in scena un vero e propriofuori dal suo stile. Ne ha per tutti: per chi vorrebbe rinegoziare il Pnrr, per chi non vede nelle sanzioni un’arma efficace, per chi si oppone al rigassificatore di Piombino (“questione di sicurezza nazionale”), per chi ha fatto terrorismo sulle scuole senza insegnanti, per chi ha sparato la clamorosa bufala di finanziamentiai partiti italiani. La bufala dei finanziamentiCome già confermato da Franco Gabrielli al Copasir, infatti, il dossier Usa sui 300 milioni “investiti” da Putin in diversi Stati ...

