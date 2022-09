Disney Plus: nuovi arrivi sulla piattaforma (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo aver inserito in piattaforma molti contenuti, Disney Plus ha deciso di non fermarsi ed annunciare altri nuovi arrivi. Scopriamoli Settembre è stato ricco di novità per Disney Plus, che già da tempo aveva annunciato l’arrivo di moltissimi nuovi contenuti. Ciò è avvenuto anche grazie al Disney+ Day dell’8 settembre, che ha permesso di aumentare notevolmente il catalogo della piattaforma, con tanti nuovi arrivi. Facciamo quindi il punto della situazione, per scoprire cosa ci attenderà nella seconda metà di settembre. Disney Plus: già disponibili in catalogo Wedding Season – stagione 1 Stefan, un inguaribile romantico, incontra la carismatica Kate. ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo aver inserito inmolti contenuti,ha deciso di non fermarsi ed annunciare altri. Scopriamoli Settembre è stato ricco di novità per, che già da tempo aveva annunciato l’arrivo di moltissimicontenuti. Ciò è avvenuto anche grazie al+ Day dell’8 settembre, che ha permesso di aumentare notevolmente il catalogo della, con tanti. Facciamo quindi il punto della situazione, per scoprire cosa ci attenderà nella seconda metà di settembre.: già disponibili in catalogo Wedding Season – stagione 1 Stefan, un inguaribile romantico, incontra la carismatica Kate. ...

tuttoteKit : Disney Plus: nuovi arrivi sulla piattaforma #DisneyPlus #tuttotek - karol_italiaa : @sonostronzaaa ciaoo,se ti va guarda la nuova serie di Karol Sevilla (luna) su Disney plus, si chiama 'Sono ancora io'???? - karol_italiaa : @michiamolindaa ciaoo,se ti va guarda la nuova serie di Karol Sevilla (luna) su Disney plus, si chiama 'Sono ancora io'???? - karol_italiaa : @yoonkiglossD ciaoo,se ti va guarda la nuova serie di Karol Sevilla (luna) su Disney plus, si chiama 'Sono ancora io'???? - karol_italiaa : @oficeschickie ciaoo,se ti va guarda la nuova serie di Karol Sevilla (luna) su Disney plus, si chiama 'Sono ancora io'???? -