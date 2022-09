Covid, le news di oggi. Speranza: "Pandemia non è finita ma siamo su strada giusta". LIVE (Di venerdì 16 settembre 2022) "Rispetto al passato abbiamo armi e strumenti che non avevamo, il primo di questi è il vaccino. Sono aggiornati alla variante Omicron. L'Italia è tra i Paesi con il più alto tasso di vaccinazione, ma questo amico invisibile è molto insidioso. Facciamo attenzione". Lo ha detto il ministro della Salute. La commissione tecnica scientifica dell'Aifa ha dato l'ok al vaccino anti Covid adattato contro le sotto-varianti Omicron 4 e 5 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 settembre 2022) "Rispetto al passato abbiamo armi e strumenti che non avevamo, il primo di questi è il vaccino. Sono aggiornati alla variante Omicron. L'Italia è tra i Paesi con il più alto tasso di vaccinazione, ma questo amico invisibile è molto insidioso. Facciamo attenzione". Lo ha detto il ministro della Salute. La commissione tecnica scientifica dell'Aifa ha dato l'ok al vaccino antiadattato contro le sotto-varianti Omicron 4 e 5

