Coppa Davis, Italia-Argentina: giocano Berrettini e Sinner, definitivi gli avversari (Di venerdì 16 settembre 2022) Lo si sapeva, ma ora è ufficiale: Jannik Sinner, dopo la pausa che gli è stata concessa mercoledì nel match contro la Croazia, scende in campo per la prima volta nella fase a gironi di Coppa Davis. Lo fa contro l’Argentina, in un’occasione importante per gli azzurri, che possono avvicinarsi a grandi passi verso i quarti di finale. Sarà Francisco Cerundolo l’avversario dell’altoatesino: è un accoppiamento a sorpresa, ma non troppo, perché la performance di Diego Schwartzman di tre giorni fa, contro Mikael Ymer (Svezia), era stata indecorosa per il livello cui il “Peque” ha abituato tutti. Tra Sinner e Cerundolo l’unico precedente, di fatto, è un non-precedente, nel senso che Jannik si ritirò dopo cinque giochi del quarto di finale di Miami. Tennis, perché Roger Federer sarà sempre ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Lo si sapeva, ma ora è ufficiale: Jannik, dopo la pausa che gli è stata concessa mercoledì nel match contro la Croazia, scende in campo per la prima volta nella fase a gironi di. Lo fa contro l’, in un’occasione importante per gli azzurri, che possono avvicinarsi a grandi passi verso i quarti di finale. Sarà Francisco Cerundolo l’o dell’altoatesino: è un accoppiamento a sorpresa, ma non troppo, perché la performance di Diego Schwartzman di tre giorni fa, contro Mikael Ymer (Svezia), era stata indecorosa per il livello cui il “Peque” ha abituato tutti. Trae Cerundolo l’unico precedente, di fatto, è un non-precedente, nel senso che Jannik si ritirò dopo cinque giochi del quarto di finale di Miami. Tennis, perché Roger Federer sarà sempre ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - OA_Sport : Coppa Davis 2022: Jannik Sinner ufficialmente in campo contro l'Argentina, che mette in panchina Schwartzman dopo l… - narcisi_rita : Coppa Davis ?15:00 Una sfida decisiva in chiave qualificazione! ???? Italia ?? Argentina ???? - fraffereffa : @aZtelLina andiamo a vedere la coppa davis di tennis -