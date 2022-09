Convocati Italia U21, le scelte di Nicolato per le prossime gare (Di venerdì 16 settembre 2022) Mister Nicolato ha stilato la lista dei calciatori Convocati per i prossimi impegni con Inghilterra e Giappone È ufficiale la lista dei Convocati dell’Italia U21 per le partite contro Inghilterra e Giappone. Tra i 28 giocatori chiamati dal Ct Nicolato. La lista completa PORTIERI: Elia Caprile (Bari), Alessandro Plizzari (Pescara), Alessandro Sorrentino (Monza) Stefano Turati (Frosinone) DIFENSORI: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Simone Canestrelli (Pisa), Alessandro Circati (Parma), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Giorgio Scalvini (Atalanta), Mattia Viti (Nizza), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese) CENTROCAMPISATI: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Misterha stilato la lista dei calciatoriper i prossimi impegni con Inghilterra e Giappone È ufficiale la lista deidell’U21 per le partite contro Inghilterra e Giappone. Tra i 28 giocatori chiamati dal Ct. La lista completa PORTIERI: Elia Caprile (Bari), Alessandro Plizzari (Pescara), Alessandro Sorrentino (Monza) Stefano Turati (Frosinone) DIFENSORI: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Simone Canestrelli (Pisa), Alessandro Circati (Parma), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Giorgio Scalvini (Atalanta), Mattia Viti (Nizza), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese) CENTROCAMPISATI: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò ...

DiMarzio : .@Azzurri, i convocati per la #NationsLeague: in attacco tornano #Immobile e #Gnonto. Prima convocazione per… - MilanSpazio : Italia, i convocati di Mancini: presenti due calciatori del Milan - NCN_it : UFFICIALE – #Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: presenti #Meret, #DiLorenzo, #Politano,… - sono_gerardoo : Sarebbe interessante chiedere a #mancini come mai ugodie, Calabria e Parisi su tutti non siano stati convocati. ASSURDO. #Italia - news24_inter : #Italia: tra i 29 convocati da #Mancini, 4 dell’#Inter -