Continua a crescere l'indice dei prezzi a Bergamo: ad agosto +0,8%. Energia elettrica e gas: +10%

I dati. Nel mese di agosto, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), a Bergamo, si attesta a 0,8%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), sale a +6,9% rispetto a +6,3% del mese scorso.

