Cernoia match winner | la Juve Women interrompe l' imbattibilità della Roma

(Di venerdì 16 settembre 2022) Lentustornano al successo (dopo il pari interno con l'Inter) e fanno loro per 1 - 0 il bigcon la, fin qui imbattuta. Le bianconere balzano momentaneamente in testa alla ...

...Women tornano al successo (dopo il pari interno con l'Inter) e fanno loro per 1 - 0 il big... ROMA IN PRESSIONE A decidere il primo duello la giocata di una fuoriclasse:. Che alla fine ...Al 90' Girelli porta le compagne sul 3 - 2 sfruttando un passaggio magistrale diin ... dopo Empoli e Milan, una delle tre formazioni capaci di rifilare tre reti alle bianconere in undi ...Valentina Cernoia, centrocampista della Juventus Women, ha parlato dopo il gol decisivo e la vittoria contro la Roma Intervenuta ai canali ufficiali bianconeri, Valentina… Leggi ...La Juventus Women ha sconfitto 1-0 la Roma nella partita di cartello della terza giornata del campionato di Serie A femminile.