Batterie, Tesla cambia strategia (verso gli Usa). E l’Europa? (Di venerdì 16 settembre 2022) Secondo le indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, Tesla starebbe valutando di bloccare l’espansione delle sue attività in Germania, per la produzione di celle per le Batterie al litio, dal momento che negli Stati Uniti potrebbero esserci condizioni più favorevoli al suo business. Se confermato, si tratterebbe di un importante segnale di come la corsa alle Batterie stia diventando un terreno sempre più caldo nella competizione globale, con i governi che sgomitano per attrarre investimenti e nuove capacità produttive in una tecnologia chiave per l’economia low-carbon, oltre alla necessità di ridurre il gap con la Cina e, dunque, la dipendenza commerciale. L’azienda di Elon Musk vorrebbe riportare negli Stati Uniti gli asset industriali in origine destinati alla gigafactory vicino a Berlino e annunciata a marzo di quest’anno, un ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 settembre 2022) Secondo le indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal,starebbe valutando di bloccare l’espansione delle sue attività in Germania, per la produzione di celle per leal litio, dal momento che negli Stati Uniti potrebbero esserci condizioni più favorevoli al suo business. Se confermato, si tratterebbe di un importante segnale di come la corsa allestia diventando un terreno sempre più caldo nella competizione globale, con i governi che sgomitano per attrarre investimenti e nuove capacità produttive in una tecnologia chiave per l’economia low-carbon, oltre alla necessità di ridurre il gap con la Cina e, dunque, la dipendenza commerciale. L’azienda di Elon Musk vorrebbe riportare negli Stati Uniti gli asset industriali in origine destinati alla gigafactory vicino a Berlino e annunciata a marzo di quest’anno, un ...

ItalianExplore2 : @fitzcayman @stebaraz Un anno di produzione di batterie della Gigafactory Tesla, 45 GWh, vanno bene per stoccare l'… - gigibeltrame : Tesla aggiorna il Megapack: aumenta enormemente la capacità, ma anche il prezzo #digilosofia… - gigibeltrame : Tesla aggiorna il Megapack: aumenta enormemente la capacità, ma anche il prezzo #digilosofia… - MotoriSuMotori : Tesla potrebbe rinviare la produzione di batterie in Germania - - Obsolete_LG : RT @muntzer_thomas: Per non parlare dello scaffale per ricaricare un centinaio di batterie per auto ciascuna del peso di un pre-adolescente… -