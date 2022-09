Auto: torna segno positivo in Europa, +3,4% in agosto (Di venerdì 16 settembre 2022) torna il segno positivo nel mercato europeo dell'Auto. Nel mese di agosto in Unione Europea, Efta e Regno Unito le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022)ilnel mercato europeo dell'. Nel mese diin Unione Europea, Efta e Regno Unito le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - ...

A luglio -10,6%. Negli 8 mesi immatricolazioni -11,8%