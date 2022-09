Ascolti Tv Analisi 15 settembre: Lopez vince, bene Rai2, Del Debbio stacca Vespa e Formigli. “X Factor” stavolta c’è, Tv8 al 4,2% con la Fiorentina (Di venerdì 16 settembre 2022) Ascolti al top: Tg1 ore 20.00 4,531 milioni e 25,8%. Su Rai1 “Reazione a catena” 3,441 milioni e 26,44% con la seconda parte. “Soliti Ignoti” 3,745 milioni e 19,82%. Tg5 delle 20.00 a 3,648 milioni e 20,5%. A una settimana dalla morte di Elisabetta II e a 24 ore dal funerale della sovrana inglese, giovedì 15 settembre – televisivamente parlando – è stato molto caratterizzato dalla campagna elettorale. In prima serata Rai1 ha trasmesso uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, tematicamente alle prese con gli approfondimenti di Rete4 (Dritto e Rovescio) e La7 (Piazzapulita). Nel menù complessivo hanno fatto la loro parte i telefilm di Rai2 (Delitti in Paradiso e Professor T) e due film: La casa delle stelle in prima tv su Rai3 e Ricomincio da me su Canale 5, con Jennifer Lopez. In pista ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 16 settembre 2022)al top: Tg1 ore 20.00 4,531 milioni e 25,8%. Su Rai1 “Reazione a catena” 3,441 milioni e 26,44% con la seconda parte. “Soliti Ignoti” 3,745 milioni e 19,82%. Tg5 delle 20.00 a 3,648 milioni e 20,5%. A una settimana dalla morte di Elisabetta II e a 24 ore dal funerale della sovrana inglese, giovedì 15– televisivamente parlando – è stato molto caratterizzato dalla campagna elettorale. In prima serata Rai1 ha trasmesso uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno, tematicamente alle prese con gli approfondimenti di Rete4 (Dritto e Rovescio) e La7 (Piazzapulita). Nel menù complessivo hanno fatto la loro parte i telefilm di(Delitti in Paradiso e Professor T) e due film: La casa delle stelle in prima tv su Rai3 e Ricomincio da me su Canale 5, con Jennifer. In pista ...

emabrue : Ascolti Tv Analisi 15 settembre: Lopez vince, bene Rai2, Del Debbio stacca Vespa e Formigli. “X Factor” stavolta c’… - infoitcultura : Ascolti Tv Analisi 14 settembre 2022: Il super Napoli di Champions batte di poco Zingaretti (r) - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 14 settembre 2022, Il Commissario Montalbano 18%, Rangers-Napoli 16.9% - baIaenciaga : @justafangrl_ praticamente valuteremo quali sono i programmi da mandare in onda a partire dallo script, per poi reg… - baIaenciaga : @martaroma93 @xbrsmile praticamente valuteremo quali sono i programmi da mandare in onda a partire dallo script, pe… -