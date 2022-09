Ad Ascoli Piceno prima edizione di Linus, il Festival del Fumetto diretto da Elisabetta Sgarbi (Di venerdì 16 settembre 2022) Nasce ‘Linus’, il Festival del Fumetto ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che terrà la sua prima edizione dal 29 settembre al 2 ottobre ad Ascoli Piceno, per quattro giorni di appuntamenti, proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole, dialoghi con gli ospiti. Sarà anche un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana ‘Linus’ edita da La Nave di Teseo. Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione Fumetto 2021 emanato dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura. Il Festival si propone di “unire al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Nasce ‘’, ildelideato eda, che terrà la suadal 29 settembre al 2 ottobre ad, per quattro giorni di appuntamenti, proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole, dialoghi con gli ospiti. Sarà anche un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana ‘’ edita da La Nave di Teseo. Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Promozione2021 emanato dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura. Ilsi propone di “unire al ...

