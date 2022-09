Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2022 ore 07:30 (Di giovedì 15 settembre 2022) Viabilità DEL 15 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. DISAGI SUL GRA PER TRAFFICO BLOCCATO TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E A 24 ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA CASSIA BIS SI STA FERMI PER LAVORI IN CORSO CHE BLOCCANO IL TRAFFICO TRA LA FORMELLESE E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 settembre 2022)DEL 15 SETTEMBREORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. DISAGI SUL GRA PER TRAFFICO BLOCCATO TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E A 24 ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA CASSIA BIS SI STA FERMI PER LAVORI IN CORSO CHE BLOCCANO IL TRAFFICO TRA LA FORMELLESE E L’ALLACCIO COL GRA IN ENTRATA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Olimpico, stasera dalle 21 Roma-HJK Helsinki per l'Europa League. La viabilità e i… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico in via di Rocca Cencia e in via Casilina, segnalati rallentamenti per la linea 055 - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico in via della Giustiniana, ritardi per la linea di bus 033 - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico in via della Storta, la linea bus 031 registra dei rallentamenti - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale, ancora chiusa per incidente la galleria della Nuova circonvallazione interna direzione San Giovanni. -

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 09 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SULLA VIA DEL MARE CODE PER VEICOLO IN FIAMME ...