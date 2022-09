Ursula von der Leyen a Kiev: «Qui per portare l’Ucraina nell’Unione Europea» (Di giovedì 15 settembre 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev. «A Kiev, per la mia terza visita dall’inizio della guerra in Russia. Molte cose sono cambiate», ha scritto su Twitter. «l’Ucraina è ora un candidato Ue. Discuterò con Volodymyr Zelensky e Denys Shmyhal (il primo ministro ucraino, ndr) su come continuare ad avvicinare le nostre economie e i nostri popoli mentre l’Ucraina progredisce verso l’adesione». September 15, 2022 su Open Leggi anche: Fondi per le Pmi, sanzioni contro la Russia e lode agli operai italiani: cosa ha detto Ursula von der Leyen allo Stato dell’Unione Gas, la Commissione Ue lavora al nuovo pacchetto di proposte. Von der Leyen: «Garantiremo prezzi più ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) La presidente della Commissionevon derè arrivata a. «A, per la mia terza visita dall’inizio della guerra in Russia. Molte cose sono cambiate», ha scritto su Twitter. «è ora un candidato Ue. Discuterò con Volodymyr Zelensky e Denys Shmyhal (il primo ministro ucraino, ndr) su come continuare ad avvicinare le nostre economie e i nostri popoli mentreprogredisce verso l’adesione». September 15, 2022 su Open Leggi anche: Fondi per le Pmi, sanzioni contro la Russia e lode agli operai italiani: cosa ha dettovon derallo Stato dell’Unione Gas, la Commissione Ue lavora al nuovo pacchetto di proposte. Von der: «Garantiremo prezzi più ...

