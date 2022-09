Umbria come l’Ungheria? Sull’aborto si rischia lo scandalo, ma per ora solo ipotesi (Di giovedì 15 settembre 2022) È già sconvolgente che accada in un Paese dell’Unione Europea dove, comunque, da quando al governo c’è l’estrema destra, alcuni diritti civili sono stati pesantemente limitati. Ma la notizia che circola nelle ultime ore anche qui in Italia ha una portata a dir poco epocale. E terrificante. La denuncia arriva da Elisabetta Piccolotti, candidata alle prossime elezioni per Sinistra Italiana dichiarano infatti di avere “delle segnalazioni che in Umbria stia già accadendo quanto accade nell’Ungheria di Viktor Orbán, e cioè che le donne che chiedono l’interruzione di gravidanza siano costrette ad ascoltare il battito del feto“. Se così fosse e, ribadiamo, al momento non ci sono certezze né riscontri, sarebbe l’ennesimo e durissimo attacco nel nostro Paese a un diritto – quello all’aborto -sancito per legge oltre 40 anni fa, dopo lunghe e dolorose ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 15 settembre 2022) È già sconvolgente che accada in un Paese dell’Unione Europea dove, comunque, da quando al governo c’è l’estrema destra, alcuni diritti civili sono stati pesantemente limitati. Ma la notizia che circola nelle ultime ore anche qui in Italia ha una portata a dir poco epocale. E terrificante. La denuncia arriva da Elisabetta Piccolotti, candidata alle prossime elezioni per Sinistra Italiana dichiarano infatti di avere “delle segnalazioni che instia già accadendo quanto accade neldi Viktor Orbán, e cioè che le donne che chiedono l’interruzione di gravidanza siano costrette ad ascoltare il battito del feto“. Se così fosse e, ribadiamo, al momento non ci sono certezze né riscontri, sarebbe l’ennesimo e durissimo attacco nel nostro Paese a un diritto – quello all’aborto -sancito per legge oltre 40 anni fa, dopo lunghe e dolorose ...

